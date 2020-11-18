女星隋棠近日和婆婆賴佩霞、小姑謝沛恩出席知名鐘錶品牌活動，這也是三人首度同台，一出場現場鎂光燈就沒停過。被問到婆媳關係時，賴佩霞甜讚「隋棠是我的女神欸」，親吐媳婦有兩個特質贏得她好感。

賴佩霞18歲以歌手身分出道，近年來淡出螢光幕，專心研習身心靈教育，並出版書籍擔任作家。或許是久久沒公開現身，賴佩霞面對鏡頭顯得較生疏，連忙呼叫媳婦「來教我一下」，隋棠立馬當起秀導，教婆婆如何擺姿勢，賴佩霞拍完後說「擺不好不要怪我」開玩笑指隋棠要扛鍋。

許多家庭都有婆媳問題，賴佩霞被問到如何維繫良好關係，她馬上讚美隋棠是真女神，才把她介紹給兒子Tony認識，形容自己是全世界最幸福的女人，「因為我喜歡的都在我們家，所以對我來說疼都來不及了，怎麼可能有那個（指婆媳問題）。」不只如此，賴佩霞還誇獎隋棠連生三子還能保持身材，「真的不是一般人能做得到，單單這一點我們不得不佩服她！」

談到寶貝金孫，賴佩霞眼睛更為一亮，被問到誰最黏奶奶，她笑著表示每個孩子在不同階段都有可愛的時候，長大就會有自己的主見，賴佩霞舉例隋棠老么Olie只要喊「奶奶、奶奶」，就會馬上喊「有」，希望能給孫子最好的回應，讓他知道你真的有認真在聽。

(中時新聞網)