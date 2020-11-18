新冠肺炎疫情恐在秋冬再度大爆發，而歐美疫情仍居高不下，甚至亞洲部分國家疫情也開始升溫，台大公衛學院教授陳秀熙今(18)日坦言，若未來新冠肺炎出現再次感染的情況，可能演化為地方性流行，進而影響到疫苗研發效益。

陳秀熙提到，美國疫情持續創新高，自上週單日平均10萬人感染，上升至本週單日平均近15萬人，加州、俄勒岡州及華盛頓州聯合發布針對其他州及國外返回民眾，實施14天居家隔離，紐約州則從13日起，限制集會人數不得超過10人，且州立大學已宣布，感恩節後全面改為線上課程。

至於拉丁美洲與南美洲方面，陳秀熙也提到，疫情仍舊逐漸升溫，像是墨西哥與巴西疫情均有升溫趨勢，而巴西政府仍未提出明確因應之防疫措施，第二波疫情恐難避免；墨西哥近日確診人數也上升，總確診人數突破百萬，死亡累積人數已是全球第4名。

陳秀熙也說，歐洲疫情風暴持續壟罩，像是葡萄牙、羅馬尼亞、瑞士，過去1星期，每日通報個案數平均在5500到8000人之間，死亡個案數則在65到150 人間。葡萄牙、羅馬尼亞兩國皆實施宵禁（23：00-5：00），限制非必要娛樂活動，減少民眾處於人群密集的空間；瑞士聯邦委員會則追加 1 億瑞郎貸款，用於疫苗採購、儲存、接種。

陳秀熙說，亞洲疫情異質化，南韓、日本及印尼疫情升溫，其中南韓自9月份以來，首次單日新增個案數超過200名。

至於疫苗研發方面，陳秀熙提到，大陸的滅活疫苗Sinovac，已經在印尼首都雅加達展開第三期臨床試驗，印尼政府宣布計畫於今年底開始全面接種計畫。

陳秀熙也提到，新冠病毒的免疫保護持續時間目前尚未知曉，但觀察4種季節性冠狀病毒，都具有人類冠狀病毒共同特徵，病都會發生再感染，再感染發生在感染後12個月頻率最高，表明保護性免疫力是短暫的，亦觀察到溫帶國家中冬季感染率較高。

至於感染與疫苗的關係，陳秀熙坦言，若發生再次感染，對於疫苗的發展將會造成困難，是否能夠增加疫苗施打次數或是搭配雞尾酒療法的抗體治療來解決，值得探討。

(旺報 )