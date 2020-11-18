美國總統川普雖至今不承認敗選並宣稱將展開法律大戰，外界卻普遍認為翻轉機率不大；同時，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）15日完成簽署，台灣被排除在外，恐重創傳統產業、加速企業出走且擴大貧富懸殊。媒體評論稱，台美關係「蜜月期」僅剩2個月，首先拜登上台後可望與中國大陸重回常軌，再者又面臨RCEP壓力，台灣將被這2兩件事牽動命運。

香港媒體《中評社》評論表示，川普將在1月20日卸任，台灣部分政治人物宣稱所謂「台美關係史上最佳狀態」，這個「蜜月期」將僅剩2個月；拜登上任後，可望迅速與大陸當局恢復溝通渠道，中美關係也可望止損並重回常軌。

RCEP於15日簽署，台灣被排除在外。RCEP成員國包括中國大陸、日本、韓國、東盟10國、澳洲、紐西蘭等15國，經濟規模高達26兆美元，佔全球GDP三成，整體關稅廢除率高達91%，台灣未能加入不僅重創傳統產業，更將加速企業出走、擴大貧富懸殊；這個實質衝擊，是民進黨政府刻意想淡化也淡化不了的。

評論直言，川普敗選與RCEP成形這兩大新局對台灣非常不利，唯有穩健應對、改善兩岸關係方為上策。評論更強調，在川普卸任前這2個月，台灣尤其要注意不得隨之起舞，否則一旦有所差池將「全盤皆輸」；如今的政經交迫，是台灣「親美抗陸」的必然結果，正如前總統馬英九所言，兩岸關係牽一髮而動全身，必須審慎待之。

(中時新聞網)