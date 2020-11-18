大陸國家郵政局17日發佈數據顯示，截至11月16日，大陸快遞年業務量首次突破700億件，凸顯大陸快遞市場的巨大潛力，也彰顯經濟復甦的良好勢頭和強大的消費能力。據《華商報》報導，郵政快遞業重回高位增長區間，不僅得益於行業的快速復工復產，也得益於大陸消費市場加快線上線下融合發展。

尤其快遞作為線上消費最主要的交付管道，電子商務的蓬勃發展成為快遞業務量增長的主要來源。同時，三四線城市及農村等下沉市場增量較快，在消費者享受到經濟網購服務的同時，也令快遞市場獲得了新的規模擴張。

另外看到大陸主要一線城市，據上海市統計局網站消息，10月交通貨物運輸總量為12460.55萬噸，比去年同月增長4.4％。其中鐵路47.80萬噸，增長7.2％；水運8242.71萬噸，增長7.2％;公路4133.00萬噸，下降0.8％；機場37.04萬噸，增長0.2％。

此外，10月上海市旅客發送量1446.10萬人次，比去年同月下降23.6％。其中，鐵路912.86萬人次，下降16.5％；港口1.13萬人次，下降87.6％；公路156.00萬人次，下降45.2％;機場376.11萬人次，下降25.8％。

(旺報 )