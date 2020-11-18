一名國立大學的老師被學生爆料，因為家裡熱水器故障，沒有熱水可以洗澡，請假一周沒到學校上課。淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書加碼爆料表示，就他知道還有老師一整學年都在播影集，怒批誇張且可恥，如果期待自律讓他們改變，那是自欺欺人。

南部某國立大學老師被學生爆料，為家中熱水器故障，一周都不到學校上課。(圖／擷自爆料公社)

南部某國立大學學生在臉書《爆料公社》爆料指出，學校老師以家中熱水器故障、無法洗熱水澡為由請假一周，還在對話群組裡表示「因為我爸不修熱水器」；即便學生希望老師能盡快回校上課，該名老師還是堅持要等熱水器修好，讓學生傻眼「有這麼瞎的國立大學老師嗎？」

包正豪今在臉書發文表示，雖然上述事件真實性真偽難辨，不過倒是可以拿來當例子，說明其實在大學裡頭，是有很多匪夷所思的事情和人。他還加碼爆料，就他知道有人教大一政治學，上下兩學期把「白宮風雲」（West Wing）從頭放到尾，後來聽說換成「紙牌屋」，一整學年除了幾次交代事情，其他全是「影片觀賞」。

包正豪怒批，無論是因為沒有熱水洗澡所以不去上課，還是用放影集的方式「上課」，都是誇張且可恥的事情，但如果期待自律讓他們改變，那是自欺欺人；他認為如果會自律，就不會有這種新聞了，「所以還是他律吧！」

包正豪說，他知道有相當數量的人，包括他自己的朋友在內，都覺得教師就業安全應予保障，同時對限期升等/規定發表給予非常負面的評價，認為扼殺教師學術自由等等，他其實不否認這個，他也認為如果有老師立志就是走教學路線，也沒必要堅持他必須研究升等，他可以走教學升等或者不升等，但他得「真的專心教學」。

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(中時新聞網)