許多家庭主婦習慣在洗碗精加水稀釋，這樣一來不僅一罐可以用比較久的時間，二來也相對節省很多。不過，現有醫師指出加水至洗碗精稀釋，恐增加細菌滋生，甚至會產生變質、發臭。

不論是在公司、學校及家裡，不少人為了節省用量而在洗碗精加入自來水，不過有醫師認為此舉不僅沒有節省作用，反而形成浪費。據《健談》報導，新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，由於自來水並非完全無細菌，若在洗碗精內加入水，恐會影響產品的防腐效果，增加細菌滋生的機率，甚至也可能會加速產品變質。醫師也加碼指出，像是洗髮精、洗手乳相關沐浴產品，也同樣不建議加入水稀釋，因此舉可能造成產品發臭，造成更多浪費。

柳朋馳更進一步表示，若真的想稀釋產品、達到省錢的效果，建議採用分裝的方式進行稀釋，再分裝時以少量方式將洗碗精倒入另一空瓶，再加入煮過放涼的水稀釋，但醫師也提醒，不管用何方式，都建議在短時間使用完畢，才能避免變質級浪費。

事實上，食藥署過去曾表示，市面上的產品都有一定的配方及成分，若隨意地將水加入稀釋，則會影響產品的功效，甚至會造成細菌滋長，因此呼籲任何產品都應遵照正確使用方式。

(中時新聞網)