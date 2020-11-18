2021年即將到來，在今年有許多事件發生，讓人難免有些喪氣，因此許多人也期盼自己在新的一年能夠鹹魚翻身、迎來好運。據運勢平台「星座喲」分享，以下四個星座面對工作的態度很認真，也都有出色的表現，在2021年這一切的努力有機會被上司看見，將有升職和加薪的可能！

▍1.雙子座

雙子座在工作上可說是使命必達，只要是上司交代的事情，幾乎都能處理得當，和同事之間的人際關係也很好，不太會在背後說人壞話，或搞小動作害人，因此人緣頗佳。來到2021年雙子的努力會漸漸被上司看見，將有升職加薪機會。

▍2.金牛座

金牛座的個性就是埋頭苦幹，遇到問題就去解決，不太會花心思經營關係或討好別人，總是在工作上用盡全力去完成任務，就算辛苦也沒有抱怨，2021年金牛的業績將有明顯成長，也因此受到上司認可，獲得升遷機會。

▍3.白羊座

白羊座的個性充滿熱情，在面對工作時也總是勇於接受挑戰，而且他們擁有很強的應變能力，無論發生什麼突發狀況都能妥善處理，在2021年努力終於獲得賞識，工作運大爆發。

▍4.處女座

雖然很多人都說處女座龜毛，但這個性格用在工作上反而加分，他們面對工作都會要求自己盡力完成，而且追求完美，他們通常又特別聰明，許多事情也願意親力親為去做，在新的一年將受到上司發掘，升官加薪機會不遠了。

(中時新聞網)