台大今日舉辦「未來大學高峰會」，校長管中閔表示，將著手鬆綁學制打造「空白學程」，並將先從學院不分系學制開始做起，校內目前已有４個學院正在籌畫中，致力逐步打破科系間藩籬，建立學生主動學習環境。

管中閔提到，從工業革命走到當今全球化浪潮與科技時代，高等教育面臨諸多挑戰，在典範轉移的時代背景下，高等教育需要轉型以因應諸多挑戰，面對科技不斷創新且跨域整合需求的激增，傳統的科系已趕不上打破規則的新興行業人力需求。

教務長丁詩同則說，2019年開始，台大便開始思考大學的未來樣貌，針對發掘學習動機、突破體制困境、想像未來大學開始進一步思考。

丁詩同認為，大學肩負人才培育的責任，營造以學習者為中心的開放式大學，鼓勵學生探索體驗、提升學力，培養因應時代挑戰的跨域人才。

丁詩同並指出，台大調查，有3成學生不清楚所屬科系在學什麼、為什麼而學，因此未來除了不分系學士班，還想進一步推動「空白學程」全校不分系學士班，提供更多自我探索資源，也培育新時代需要的跨領域人才。

丁詩同提到，目前台大已針對領域專長進行規畫，但因礙於教育部對於招生、學程的限制，未來大學何時能正式啟動還需要花一點時間，呼籲盡速實踐「教育沙盒」，預計111學年做到「未來大學」的計畫。

(旺報 )