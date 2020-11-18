前行政院發言人丁怡銘誣指牛肉麵店家使用萊克多巴胺美牛遭業者出示檢驗報告打臉，事後被舉發散布假消息，但刑事局卻未受理；台南市議員王家貞、李中岑、蔡淑惠和蔡育輝組成「被查水表聯盟」，18日炮轟行政院長蘇貞昌操控黨政軍媒及司法，追殺不同顏色的市民和民代，藍營民代接受陳情關心假3倍券就被刑事局法辦，綠營丁怡銘就可不受理，要求蘇貞昌立刻下台，也是「剛好而已」！

南市議會定期會自由發言時間，國民黨5位議員聯合質詢時，李中岑先以一張網路熱門的KUSO漫畫揭開質詢序幕，對照漫畫畫著「一般百姓造謠，關三天」，「行政院官員造謠用公費訂冠軍牛肉麵來吃」。

李中岑指出，一般民眾只要在臉書、群組或民代舉行記者會，講到民進黨不爽的話就被查水表，因為顏色不對不是綠色，一句話或轉傳就被查水表。當初她接受民眾陳情舉行記者會，大家憂心拿到假3倍券，這不是公共政策嗎，口誤後也不斷澄清，卻被蘇貞昌下指導棋要求刑事局移送，被判不罰還提抗告說「法辦剛好而已」。但他的愛將丁怡銘不求證就頂著行政院發言人光環舉行記者會點名牛肉麵店家使用萊牛，被網友揭發是假新聞後，居然還用公帑道歉；網友向刑事局檢舉，警方還辯說，與假訊息可能造成的「惡假害」本質不同。

李中岑追問市長黃偉哲和警察局長詹永茂，這兩個案件有何不同？那一個比較嚴重？民進黨只要顏色是綠色一切就ok也不用演了嗎？

黃偉哲答說，他也是受害者，網路抹黑他指丁允恭在市府工作，丁怡銘則是所說跟事實不符；李中岑立刻回說，市長最近被卡到，要趕快去拜拜。詹永茂則沒有回應。

接棒發言的王家貞則批民進黨欺騙與背叛傷害2300萬人，說要帶我們進入RCEPT，結果台灣被排除在外，國內則是治安敗壞還被丁怡銘弄得亂七八糟，民進黨操控黨政軍媒，丁怡銘是愛將有綠色黨徽所以不用移送，他們關心3倍券卻被社維法追殺；民進黨當初說社維法是惡法應拿掉，現在卻拿社維法追殺敵人，民進黨要消滅反對聲音，沒有監督就是獨裁。

王家貞怒轟，因為他們是民進黨，司法百般厚愛，包庇縱容，中天要關台，民進黨愛將不被懲處，還要趕快為丁怡銘找工作，多少中年人沒工作，為替主子承擔有黨徽的愛將就是狂，國民黨馬英九不斷道歉，蘇貞昌民調雪崩，要求蘇貞昌下台道歉「剛好而已」。

蔡育輝隨後表示，當初3倍券被判決不罰，警方還提抗告，可知當時發生刑事局以社維法移送王家貞、李中岑及相關人士，他們和家人如何擔心害怕度過那幾個月？為何黃偉哲當初只說尊重司法，卻不直接指示警方不提抗告，而且諷刺的是被查水表的人，竟然沒有民進黨人士。

(中時 )