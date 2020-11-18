半導體上游晶圓產能吃緊，業界普遍認為該狀況恐延燒到明年上半年，聯發科(2454)執行長蔡力行對此並無太過擔憂，他說，聯發科其實從第二季就開始注意，短期不會有疑慮。

半導體晶圓產能吃緊，蔡力行表示，今年半導體整體表現比年初想的好的不少，各個同業成績都很好，自家聯發科也不錯，所以也出現上游晶圓產能供給比較吃緊的狀況，這方面聯發科其實從第二季就開始注意，與供給廠有很好的合作，也配合不同工廠確保產能。

蔡力行表示，以聯發科來說，每個月、甚至每兩周都會看客戶以及通路端的庫存狀況，目前水位都相當低，當然，聯發科本身庫存也很低，在晶圓需求上，目前看到短期不會有疑慮，只是過6個月、9個月現在還看不到，目前最重要還是自己的競爭力，畢竟晶圓的吃緊造成一些僅是短期波動，競爭力還是比較重要。

上周台積電(2330)大手筆加薪20%，蔡力行表示，每個公司有每個公司的薪酬結構，在全年的薪酬結構上，聯發科在這方面絕對沒問題，聯發科有自身的制度。

(時報資訊)