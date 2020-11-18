台灣第三季經濟成長率達3.33％，在疫情浪頭寫下亞洲四小龍之首且唯一成長上修國；出口表現更優於亞洲鄰國，1-10月成長3.39％，值此國際聲勢大漲之際，經濟部國際貿易局委託外貿協會在年底前再加碼增辦三場系列視訊採購洽談會，首場防疫場將於20日周五率先登場。

貿協指出，首部曲「台灣科技防疫x數位防疫」線上視訊採購大會將在台北國際會議中心揭開序幕，針對我醫療器材及耗材、偵測新冠病毒產品、防疫產品生產機械及原料、醫療服務及防護、數位科技與智慧醫療等優勢產業，廣邀全球買主共同見證我醫療、科技與防疫實力。

貿協統計，防疫採購大會自開放報名以來，已吸引31國、78位買主共襄盛舉，其中年營業額億美元以上廠商達10餘家；包括指標性買主澳洲筆電生產巨擘Pioneer Computers，擬對我智慧醫療、醫用電腦監控系統設備進行採購；西班牙醫藥保健食品用品大廠Meiji Pharma Spain，對我醫藥級消毒產品展現高度興趣；日商日進醫療器株式會社，為日本知名醫療器材及耗材批發商，因我口罩國家隊的盛名而來，擬採購N95口罩。

緊接著加碼續曲還包括「台灣綠色產品暨綠能」以及「台灣五金手工具」線上視訊採購大會，預計11月27日、12月9日在台北世貿一館進行，預計洽邀全球逾100位買主在線上與我綠能及扣件、手工具等相關業者一對一雙向交流。

(工商 )