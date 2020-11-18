在外賣平台開店的趙銘（化名）表示近日遇到「職業差評師」，對方索要1800元（人民幣，下同）不成，新店就被惡意差評連續攻擊近半個月，導致店鋪的評分和銷量急轉下降。同時廣州另家店鋪店主也稱接到「職業差評師」的敲詐勒索電話，最終支付1300元「賠償費」息事寧人。

據澎湃新聞報導，如今「職業差評師」現象存在於各大電商平台和餐飲外賣平台，利用平台評分規則和店主對差評的恐懼心理實施敲詐勒索；有的活躍在QQ等社交平台的群裡招攬客戶，提供「刷評」服務，例如收費替人打壓競爭店鋪，不到1000元即可購買30個左右的差評。

外賣平台工作人員透露，已接到了多個關於「職業差評師」的問題回饋，目前設立了專門的營運團隊對評價進行審核處理，但治理難度較大，建議店鋪反映的同時報警處理。但趙銘也表示事發後聯繫外賣平台的同時，也在惠州當地報警，但派出所以「涉案金額不足2000元」為由沒有立案。

一個自稱「專業刷單刷評」的帳號指稱，手下有多個刷單群，付錢後當天即可進行刷單，「（外賣）刷銷量和帶字好評4元一條，量大優惠」，更透露大多外賣店主都是給店鋪刷銷量和好評，但如果需要打擊競爭對手，刷評團隊也可以給競爭對手店鋪刷差評。

只是差評價格為每條6元且需負擔點餐費。由於差評會影響帳號評分對帳號傷害較大，所以價格偏高，但差評對店鋪影響較大，「一般刷20、30條就差不多了」，總價不超過1000元。

(旺報 )