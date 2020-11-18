中央流行疫情指揮中心今天將公布防疫秋冬專案，預計將更嚴格，新北市長侯友宜18日表示，無法保持社交距離一定要求民眾戴口罩，高風險場所更是要強制嚴格要求， 目前正在舉行的歡樂耶誕城，若人潮過多會暫時關閉設施燈飾，若中央要求調整或停辦，就會配合。

侯友宜說，秋冬年末新北有許多大型活動，這些安全規定要落實在所有活動裡面，安全守護健康永遠擺第一。

觀旅局長張其強說，今年活動長達52天並有3場大型活動，巨星耶誕演唱會預估人數會達高峰，是最大挑戰。

張其強說，為紓解人潮，縣民大道周邊路段設有通行區，讓人潮快速通過，而多數民眾會從板橋火車站、捷運站直接進入會場，現場設有工作人員協助疏導與單向進出，部分設施太多人就會關閉燈飾。

侯友宜說，未來整個中央邊境管制一定會提高層級， 秋冬年末新北有許多活動，這些安全規範都要落實，安全守護健康擺第一，保護市民國人健康。

侯友宜也說，今年警察局、交通局疏導規畫一定要做好，加上有許多小孩與親子前來，女警人必須增加，另外還要出動霹靂、防爆小組，不能馬虎、不能有閃失 。

(中時 )