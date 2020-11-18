不只科技老董會惹上桃色糾紛，科技董娘也會！一家知名上市科技公司董娘與一名已婚小王「互相」外遇，兩人在摩鐵激戰小王還用手機拍下「紀錄片」，結果被小王的妻子看見，憤而提告求償。小王之後將自己與董娘的鹹濕對話截圖燒成光碟，寄到董娘家，要求出來「喬」；最後被董娘怒告恐嚇，小王慘被判刑。

這起「董娘外遇」戲碼，可說比八點檔還八點檔。據《鏡週刊》報導，C女是國內一間知名上市科技公司的董娘，她的名字出現在2份可公開查閱的判決書上，一份是妨害婚姻案，另一份是恐嚇案。

根據判決書，C姓董娘外遇一名已婚小王，兩人去年8月奔往大直摩鐵激戰，小王還拍下兩人的「愛情動作片」。之後這部「大片」被小王的妻子看見，勃然大怒要求C女寫悔過書認錯，不然就要提告。董娘沒有寫，於是小王之妻當然告了，向兩人求償200萬元。

小王不爽董娘只想自保，便將兩人的鹹濕對話截圖燒成光碟，快遞到C女家，要科技老董出來「喝咖啡」。

董娘向警方報案並提告恐嚇，法院審理認為，小王的意圖是要科技老董付出一筆金錢，買回不倫證據，已讓董娘與老董心生畏懼，去年5月判小王有期徒刑4個月、得易科罰金定讞。

(中時新聞網)