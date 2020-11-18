民間習俗中，若在路上撿到紅包，可能會被要求冥婚，但這案例卻非常特別，一名女子在美妝店買了盒卸妝棉，打開來後竟發現裡面有個一塊錢，讓她很驚恐表示「因為大家都被恐嚇長大的所以沒人會撿，只好求新求變換新招嗎？」事後有網友說應該是對方將「壞運」轉給她，建議將1元拿去廟宇當香油錢。

該女子15日在《Dcard》發文表示，她早上在台北車站的藥妝店買了一盒卸妝棉，但晚上要卸妝才打開，卻發現裡面居然有1塊錢，頓時湧入各種想法，更推測「現在不流行丟紅包在路上給人撿了嗎？因為大家都被恐嚇長大的所以沒人會撿，只好求新求變換新招嗎？」

該女子因為擔心，她決定帶著卸妝棉一整天，還笑稱「不是據說一撿到冥婚錢錢就會立馬被壓回去成婚嗎？」她說是因為對方看到她覺得太醜，所以說不要嗎？還是對方決定等看卸妝之後再決定要不要；最後她開玩笑表示，已經單身3年了，覺得好像這輩子可能就這樣孤獨老死，「好像，就這樣被冥婚掉，也還可以啦」。

許多網友看到貼文後紛紛留言，「這個感覺是被轉運欸，被當壞運的垃圾桶」、「包裝人員『度估』」、「太可怕了吧 這年頭買個小東西都會被轉運」、「不是冥婚喔，是轉運，把壞運氣丟給妳喔！如果是真的要多注意一點！」有網友提出建議「你只要把錢丟去廟裡的捐款箱就好，可能他最近衰事一堆，你就當功德一件，我衰事很多時就去廟裡走一圈」。

(中時新聞網)