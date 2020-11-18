針對17日晚26作戰隊長蔣正志上校駕駛F-16失事，總統蔡英文18日表示，空軍第一時間已成立因應中心。同時，國防部、空勤總隊及海巡署等各單位都徹夜不休、全力搜救，但是飛官蔣正志上校仍尚未尋獲，目前所有單位都還在持續搜救當中。

蔡英文指出，蔣正志是國軍的好長官、好弟兄，是非常重要的人才，她已要求所有單位不能放棄任何機會，全力救援是現在最優先的任務。空軍已將F-16全面停飛，進行檢查，她也要求必須徹查事故原因，該負責的就負責，該檢討的就檢討；也要求國防部在此時此刻，國防戰備任務不能有任何絲毫鬆懈，以確保國家安全無虞。

蔡英文期盼，所有國人同胞都能給予國軍最大支持、最大力量，也希望國軍弟兄姊妹在此時此刻，更要挺起胸膛、堅守崗位。國軍是我們守護國土、守護國家最重要的英勇戰士，而全體國人都會是國軍最強的後盾，「我們會一起繼續加油努力」。

(工商 )