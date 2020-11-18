中部書友最期待的「誠品書店舊書拍賣會」，即日起至12月7日於台中中友百貨登場！現場超過10萬件商品，佔地近200坪，中文書最低6本500元、英日文風格雜誌特價99元起！

誠品書店也推出多樣限時限量好物1折好物，例如甫獲金曲獎的王若琳黑膠唱片《博尼的大冒險》，更可用低於5折的價格輕鬆入手。

此外，席捲紐約時報、亞馬遜暢銷排行榜，改編電影全球熱賣的《格雷的五十道陰影》原文小說3冊一次收集僅需79元，以及星際迷不能錯過的星際大戰立體書、美國童趣品牌Ban.do服飾等人氣商品超值優惠！

快筆記限時限量1折好物開賣日期！誠品書店舊書拍賣會11月18日開展重磅推出聞名國際藝術家蔡國強藝術經典《Cai Guo-Qiang》，還有銅板價就能收藏的漫畫家之神手塚治虫系列商品；11月19日、11月20日連續兩天分別推出療癒必備超人氣著色繪圖集《沉睡之森》、《祕密花園》；11月21日不到百元即可一次收藏7本知名原創繪本大師熊亮的作品。時下超夯耳機品牌1MORE活動期間最低下殺55折，網路口碑好評Elephants Gears藍牙喇叭直降千元，隨時隨地享受好音樂。

慶祝2020年誠品人APP全新上線，誠品書店舊書拍賣會現場更與知名零食品牌可樂果共同推出「可樂果誠品同樂包」大型包裝限定打卡點，凡持手拿牌拍照打卡，即可免費獲得聯名款可樂果1包，下載「誠品人APP」亦有機會獲得。

為回饋讀者支持，展期間單筆消費滿800元，贈「繽紛透明傘」1把；單筆滿1,500元，贈「布朗博士潔膚皂」1個或「CB Japan mini防霉抗菌砧板」1個；單筆滿3,000元，贈「布朗博士綠茶潔膚露（946ml）」1瓶。誠品人會員更享抽獎機會，單筆消費不限金額登入誠品人APP，有機會享誠品書店blackpages Cafe義式咖啡買1送1。

(工商 )