17LIVE集團今天宣布，共同創辦人暨榮譽董事長黃立成配合公司回購股份計畫，將全數股權售回予17LIVE，並辭去公司所有職務，專注於他個人在其他領域的新事業。

17LIVE指出，黃立成卸任後的董事職位，將考慮由其他主要投資人接任，帶領公司邁向下一個階段性目標。

17LIVE集團全球執行長小野裕史（Hirofumi Ono）表示，很少有創業家能夠像黃立成在17LIVE一樣，投注如此大量心血。感謝黃立成在建立17LIVE時的遠見和堅韌精神，以及他作為董事會成員的專業貢獻，17LIVE的每位同仁都祝他一切順利。

黃立成說，過去5年來，17LIVE一直是他生活一部分，但他始終還想為台灣創業圈做點什麼。隨著17LIVE在台灣與日本市場站穩區域領導地位，對他而言，轉而專注於新事業似乎是「正確的時機」。

黃立成強調，他為17LIVE現今所取得的一切感到自豪，也為曾在17LIVE貢獻過心力的團隊成員致上十二萬分謝意，沒有他們為17LIVE奉獻的心，公司不會有今天。

17LIVE目前在9個國家或地區開展業務，已與近5萬多位內容創作者簽約，每月創造超過73萬小時的串流影音內容。（編輯：黃國倫）1091118

(中央社)