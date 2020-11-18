川普第一任老婆伊凡娜在1996年喜劇電影《大老婆俱樂部》（First Wives Club）中擔綱時，要下堂妻堅強而獨立，並設法把不忠的老公剝光。

有關第一夫人梅蘭妮亞屈指倒數，等美國總統川普一出白宮，就將離開他的傳聞甚囂塵上。

而隨著這些消息再度浮現的，是川普第一任老婆伊凡娜（Ivana Trump）首度在1996年喜劇電影《大老婆俱樂部》（First Wives Club）中擔綱的名言。「女士們，妳們得要堅強而獨立，」她說，「記住：別氣，要得到一切！」

(中時新聞網)