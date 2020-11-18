影》把川普剝光光 大老婆下堂 海削忠告重新浮現 13:232020/11/18 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普的第一任老婆伊凡娜（Ivana Trump）。（達志圖庫/TGP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普第一任老婆伊凡娜在1996年喜劇電影《大老婆俱樂部》（First Wives Club）中擔綱時，要下堂妻堅強而獨立，並設法把不忠的老公剝光。 訂閱影音： 中時新聞網 有關第一夫人梅蘭妮亞屈指倒數，等美國總統川普一出白宮，就將離開他的傳聞甚囂塵上。 而隨著這些消息再度浮現的，是川普第一任老婆伊凡娜（Ivana Trump）首度在1996年喜劇電影《大老婆俱樂部》（First Wives Club）中擔綱的名言。「女士們，妳們得要堅強而獨立，」她說，「記住：別氣，要得到一切！」 (中時新聞網) #川普 #浮現 #大老婆 #剝光 #海削 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《專題報導》歲末進行保單檢視 近來很夯、熱賣的投資型保單投保愛注意！ 09:302020/11/18 財經 無色覺醒》賴岳謙：美國大選激情過後？台灣押寶迷失方向？ 08:302020/11/18 無色覺醒 後疫時代 產業轉型升級突圍 04:102020/11/18 財經焦點 川藏鐵路高難度 跨5地貌7大河 04:102020/11/18 焦點新聞 中國未來的全球角色 04:102020/11/18 時論廣場 川普落選的啟示 04:102020/11/18 時論廣場 十四五規畫 川藏鐵路扮領頭羊 04:102020/11/18 焦點新聞 電、傳龍頭股狂拉 台股指數站上13,700點 12:102020/11/18 財經 當川普或蓬佩奧訪台 04:102020/11/18 時論廣場 CPTPP前菜 吃萊豬啖核食 04:102020/11/18 財經焦點 國際熱門新聞 沒心情？川普取消佛州感恩節度假 繼續躲白宮 - 國際 美軍抓到大選投票伺服器作弊？美媒：全是假的 - 國際 新研究：1天只吃1顆蛋 糖尿病風險就提高60％ - 國際 川普王牌律師親上法院仍吞敗 但自稱「留有一手」 - 國際 公然打臉川普：美大選史上最安全 美首席網路安全官被炒了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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