國家通訊傳播委員會（NCC）七位委員今以7比0作成決定不給中天新聞台續照。對此，國民黨立委葉毓蘭表示，「這將成為壓垮蔡英文政府的一根稻草」，民進黨繼續一意孤行，扼殺不同的聲音，真有治國的智慧？

葉毓蘭指出，最近在蔡政府對美押寶失誤甘做川普棋子、兩岸敵視到空軍弟兄受累連連，也造成台灣在RCEP的鍛羽而歸，經濟前景一片黯淡，民怨的累積即將爆鍋，現在繼續一意孤行，扼殺不同的聲音，真有治國的智慧？

葉毓蘭引用美國開國元勳傑佛遜名言，政府與媒體，他寧願要媒體，而不要政府，表示他極端重視媒體這種傳達言論自由的東西，媒體代表著監督，如果政府沒有監督者，那麼這政府將無法無天，對人民有害無益，為了人民，他寧願不要有政府，也要有媒體，顯示其對自由民主的重視。

葉毓蘭說，傑佛遜的睿智，奠定了美國可以屹立不搖，成為世界超級強國的基礎；反觀現在的台灣，一群忘卻價值揚棄風骨的逐官者，為今上誅殺異己、毀聲滅跡，與傑佛遜以第四權監督政府進步的理念背道而馳。

葉毓蘭批評，2020年的蔡英文，不如1787年的湯瑪士傑佛遜，但是，更不要忽略人民的聲音，別忘了1997年5月18日，白曉燕淪為治安惡化犧牲後的一個月，人民憤怒的腳丫子以雷射打上總統府的那一幕，就是吹起國民黨半世紀長年執政的喪鐘。殷鑑不遠，希望蔡政府的綠色黨國要懸崖勒馬，千萬別重蹈覆轍。

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(中時 )