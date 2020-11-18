經濟部標檢局自市面上購得的豪品3D口罩，確認並非台灣製醫用口罩，而是以陸製非醫用口罩改包裝外盒後冒充。（資料照）

彰化員林豪品國際實業公司，進口大陸製造的一般非醫用口罩，以自家公司外盒包裝混充為MIT醫用口罩販售牟利，不法獲利逾2500萬元；彰化地檢署近日偵結，將48歲公司負責人呂男依《刑法》加重詐欺取財及商品虛偽標記等罪嫌起訴，成為彰化縣首宗口罩國家隊遭起訴案例。

檢警調查，豪品公司今年3月日才取得衛福部核發第一等級醫療器材許可證，並在員林二廠內生產醫用口罩，並加入實名制口罩徵用行列，成為口罩國家隊。在中央流行疫情指揮中心宣布自6月1日解除口罩管制可自由買賣後，即透過網路對公眾散布販賣醫用口罩之不實訊息，或利用實體通路不實兜售。

起訴書指出，待豪品接獲訂單後，呂男隨即指示員工自江蘇進口將近千萬片一般（非醫用）口罩，拆包後取出已註明非醫用的簡體字合格證，重新以膠帶封黏，裝入自家公司醫用口罩內盒，外盒上皆標記產地台灣及許可證字號，而虛偽標記原產國及品質。

豪品將陸製口罩重新包裝後以「H559型平面活性碳」、「H5707型兒童三D立體」、「H5738型成入三D立體」等3款產品，賣給不知情的通路廠商，並透過蝦皮、奇摩、露天拍賣等網路平台，共賣出9萬8153盒、共490萬7650片的口罩，詐取2556萬多元，直到經濟部標準檢驗局等查核小組接獲通報，今年9月10日由彰檢指揮警調查辦。

彰檢襄閱主任檢察官葉建成說，日前檢警會同衛生局前往搜索、稽查，呂男獲200萬元交保，回廠辦理退貨事宜，已退款642多萬元，扣除後剩餘1914萬元不法所得，將一併向法院聲請宣告沒收。

檢察官還在起訴書中指出，被告呂男詐欺罪數之計算應以銷貨交易次數為準，即每一單據憑證代表一次交易，是以被告就非實體通路銷貨部分，共計加重詐欺取財114次，就實體通路銷貨部分，共計普通詐欺取財472次，請法官予以分論併罰。

(中時 )