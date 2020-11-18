中天新聞台申請換照 NCC召開記者會說明審查狀況

中天新聞台恐被關台的消息傳出後，各界不斷呼籲，要捍衛新聞自由、言論自由，國家通訊傳播委員會（NCC）更破天荒在10月26日舉辦換照聽證會。今（18）日NCC委員會召開委員會議，對於中天換照審查，7名委員一致否決換照，主委陳耀祥下午2時親自主持記者會說明。

(中時新聞網)