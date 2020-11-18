影》中天新聞台不予換照 NCC說明審查結果 13:542020/11/18 中時新聞網 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中天新聞台換照結果公布，NCC下午2時說明。（圖／中天提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天新聞台申請換照 NCC召開記者會說明審查狀況 訂閱影音： 中時新聞網 中天新聞台恐被關台的消息傳出後，各界不斷呼籲，要捍衛新聞自由、言論自由，國家通訊傳播委員會（NCC）更破天荒在10月26日舉辦換照聽證會。今（18）日NCC委員會召開委員會議，對於中天換照審查，7名委員一致否決換照，主委陳耀祥下午2時親自主持記者會說明。 (中時新聞網) #NCC #中天 #新聞台 #審查 #國家通訊傳播委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播》中天新聞台不予換照 NCC說明審查結果 13:542020/11/18 政治 中時社論》放下殘害新聞自由的屠刀 20:182020/11/17 中時社論 2020台灣十大新聞排行出爐 第一名創下這項歷史紀錄 09:352020/11/18 政治 新聞分析》執法看顏色搞雙標 司法已死 04:102020/11/17 焦點要聞 中天換照案 NCC今實質審查 中天新聞聲明 盼NCC依法行政 04:102020/11/18 焦點要聞 從「台灣傻事」透視兩岸關係 04:102020/11/18 兩岸藝文 數度入圍金馬卻沾毒判刑 男星穿「V字吊鳥褲」開播叫賣求生 11:162020/11/18 娛樂 《金融》蝦皮支付申請專營電支 金管會核准 07:442020/11/18 財經 批綠色新黨國掌控媒體 秋鬥號召11月22日站出來捍衛言論自由 12:102020/11/18 政治 丁案衝擊萊豬輸台 蘇姿態放軟 04:102020/11/18 社會新聞 政治熱門新聞 才嗆「鳳字難寫」 黃捷一聽最新連署數秒改口 慘遭罷捷總部抓包 - 政治 王浩宇遭罷免成定局？ 退將斷言：他被中壢20萬人討厭 - 政治 直播》中天新聞台不予換照 NCC說明審查結果 - 政治 民進黨突然變乖？學者曝華府第一手消息：美國有動作了 - 政治 中天換照案遭駁回 侯友宜：民主國家必須容忍多元言論 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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