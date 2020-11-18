新北市邁入軌道建設豐收期，除了淡海輕軌藍海線第一期在本月15日通車營運外，安坑輕軌及三鶯線分別將在民國111年及112年通車的安坑輕軌及三鶯線。據統計數字顯示，淡海輕軌藍海線房價最親民，台北海洋大學站每坪20萬有找，而安坑輕軌則以十四張站每坪51萬最昂貴，三鶯線為串聯土城、三峽及鶯歌三個行政區的捷運線，三峽站房市交易最夯。

據實價登錄資料，永慶房屋業管部協理謝志傑表示，淡海輕軌藍海線交易量最多的站是台北海洋大學站86件，台北海洋大學站位於淡海新市鎮內，周邊有許多建案開發，其中較特別的是，台北海洋大學站離海較近，部分建案強調擁有海景，適合喜愛觀賞風景的民眾。不過，由於周邊生活機能尚未成熟，周邊平均單價僅18.5萬/坪，是相當親民的價格。

而安坑輕軌沿線交易量最高的站為新和國小站，交易件數74件，另一方面，三條軌道建設中最昂貴的站便是安坑輕軌的末端站「十四張站」，謝志傑說明，十四張站為安坑輕軌與環狀線的交會站，且南邊便是著名的央北重劃區，因此雖然目前周邊交易量不大，但房價仍有51萬/坪，待未來重劃區發展成熟，且安坑輕軌通車後，生活機能更完善，未來房市發展可期。

三鶯線為串聯土城、三峽及鶯歌三個行政區的捷運線，而土城端於頂埔站連接板南線，鶯歌端則有連接桃園綠線八德段的計畫，縮短桃園、新北及台北之間的通勤時間，成為大北桃都會生活圈。而三鶯線交易量最多的站為三峽站，交易件數161件，堪稱三條即將通車路線中的買氣最強站點，謝志傑表示，三峽站位於三峽舊市區，生活機能相當豐富，距離國道3號交流道車程不到5分鐘，對於有車族來說往來台北十分方便，再加上2字頭的房價，使其成為首購族的熱門購屋區域。

(時報資訊)