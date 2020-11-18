元太(8069)今年在宅經濟及電子貨架標籤(ESL)的成長帶動下，前3季繳出亮眼成績，每股盈餘2.28元。由於第4季電子紙閱讀器、電子標籤(ESL)需求仍強勁，訂單能見度已可看到明年首季，營運淡季不淡，今年每股盈餘可望超過3元，獲利年增10％以上，2021年持續看好兩大產品線動能，法人估計獲利有望維持雙位數成長。

元太第3季合併營收為44.52億元，季增19.3％、年增21.7％，毛利率為48.2％，毛利率增加主因為產品組合改善，稅後淨利8.24億元，每股稅後盈餘0.73元；前3季合併營收111.05億元，稅後淨利25.88億元，每股稅後盈餘為2.28元。

第3季獲利及毛利率皆優於市場預期，主因電子貨架標籤及電子紙閱讀器的出貨量暢旺。

元太積極切入彩色電子紙，新一代彩色電子紙在近期推出，未來可望運用在更大尺寸的閱讀器以搶攻教育市場。彩色電子閱讀器可閱讀漫畫、繪本、雜誌等圖文豐富的讀物，大幅提升閱讀內容，可對品牌廠及整體生態鏈帶來正向循環，有望吸引更多廠商投入。

元太印刷式彩色電子紙Kaleido在推出後客戶反映不錯，產能不足以應付龐大需求，公司積極擴充新竹及美國廠產能，預估2021年中擴產完成。法人預期彩色電子紙對2021全年營收有4到6％的貢獻，爆發期落在2022年。

ESL部分，ESL上半年營收較去年同期增加131％至24.26億元，出貨量已超越2019年全年水準。下半年導入需求依舊強勁，未來營收仍將以每年20％速度成長，對元太帶來更多貢獻。

元太今天再次獲得TCSA 2020企業永續報告獎－電子資訊製造業金獎，並獲得台灣企業永續績優獎、單項績效獎之社會共融獎、創新成長獎等4大獎項。「第13屆台灣企業永續獎(TCSA)」由台灣企業永續學院主辦，以國際且全面性的標準，評選企業在永續與ESG績效表現，為台灣最具代表性的企業永續獎。

(時報資訊)