鴻海(2317)除持續擴大對「3加3」戰略布局力拚轉型升級，亦著重5大面向持續深耕環境、社會及治理（ESG）領域，以科技創新持續回饋社會。相關成果獲得台灣企業永續學院肯定，今（18）日榮獲「2020台灣企業永續獎」報告書金獎，為連2年成果獲得肯定。

鴻海董事長劉揚偉去年底揭示將透過3階段數位轉型升級，鎖定電動車、數位醫療、機器人等3大產業發展，強化人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術，目標3～5年取得10％市占率，帶動集團毛利率提升至10％以上、營益率增加1個百分比。

同時，鴻海亦持續實踐環境保護，集團去年總回收水量達447萬噸，相當於全台家庭用戶2年半用水量。節能改造部分，去年共省下5億度電力，節能效益近14億元。綠色能源使用量亦超過9.5億度，占全集團能源總用量約10％。

鴻海日前宣布，基於「巴黎氣候協定」所定目標，所屬價值鏈將在2050年前實現溫室氣體零排放目標。同時，為回應氣候行動100+（CA100+）指導委員會所提3大目標，集團旗下所屬廠區，將依照氣候相關財務揭露建議（TCFD）進行資訊揭露。

鴻海今年亦訂定綠色環境保護目標，目標與2015年相比，今年的碳排放目標下降24％、節能達22％，並達成廢物處理達100％轉換率、焚化率低於10％。同時，今年6月成立「鴻海研究院」，為公司提供5～7年前瞻技術研發，協助培育台灣新技術人才。

為解決少子化問題，鴻海擴大對「鴻海寶寶」們的照顧，今年迄今約有1052名「鴻海寶寶」受惠。鴻海教育基金會長期透過「鴻海獎學鯨」、「永齡鴻海台灣希望小學」機制，長期幫助台灣弱勢學生，過去10年來幫助全台近10萬名學生，累計投入社會扶助逾20億元。

鴻海表示，集團持續落實深耕ESG領域，著重於誠信經營永續發展、以人為本共創雙贏、保障安全促進健康、綠色管理共同成長、節能減碳綠色環保等5大區塊，透過各項具體措施逐步落實，未來將持續藉由自身科技創新優勢回饋社會。

(時報資訊)