17LIVE集團今天宣布，共同創辦人暨榮譽董事長黃立成配合公司回購股份計畫，將全數股權售回予公司，並辭去公司所有職務，專注於個人在其他領域的新事業。17LIVE表示，黃立成卸任後的董事職位將考慮由其他主要投資人接任，帶領公司邁向下一個階段性目標。

黃立成表示，隨著17LIVE在台灣與日本市場站穩區域領導地位，自己轉而專注於新事業似乎是正確的時機。並為17LIVE現今所取得的一切感到自豪，並將繼續為17LIVE的未來喝彩。17LIVE集團全球CEO小野裕史表示，作為董事會成員，黃立成的遠見是建立17LIVE今天能成功的關鍵，他在17LIVE留下許多無形資產和靈感，將協助我們邁向下一個挑戰。

17LIVE目前在9個國家/地區開展業務，已與近50,000多個內容創作者簽約，每月創造超過730,000小時的串流影音內容，短短四年內，17LIVE已成為亞洲發達地區領先的即時娛樂社群平台，去年17LIVE已推展到世界舞台，今後也將持續增長。

(時報資訊)