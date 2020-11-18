近年包含《做工的人》、《俗女養成記》、《那些年，我們一起追的女孩》等著名的電影、電視作品，背後都是改編自台灣的出版品。不過雖然這幾年台灣影視不乏精彩好戲，影評人馬欣卻點出一個關鍵，台灣雖然有很多職人劇、職人書，「我們卻沒有創造一個吸引人的職人角色，像是日劇有神探伽利略、財前醫師、古美門律師、半澤直樹等等。」

馬欣表示，台灣的職人作品，往往主要是專注社會事件或刑案，訴諸人道關懷，觀眾看完彷彿揹負一個十字架，但不一定會有共鳴有效應。如果能創造一個角色或團隊，讓觀眾看完之後，會期待這群人物接下來如何發展，甚至在新的劇出現之前，每個人就對這些角色有情感，這樣才能延續戲劇的熱度，「即使過了十年，觀眾是還會記得半澤直樹。」

文策院「TCCF創意內容大會」舉辦出版影視媒合推介會，目前已經選出第一波23本媒合書單，像是有推理怪奇元素的《筷：怪談競演奇物語》、李維菁的《人魚紀》、馬家輝的《鴛鴦六七四》、張英珉的《長跑少年》等，更邀來三位影評人鄭秉泓、馬欣與膝關節，分享對這份書單的感想。

馬欣表示，從書單中可以看出，台灣觀眾期待刑事偵查、恐怖驚悚、言情純愛和青春四種類型的戲劇，「戲劇的這四大命脈如果有抓到，又跟大眾時代吻合貼切，就很容易成功。通俗和大眾文學的改編其實最考驗基本功，也最能建立產業鍊和人才，保持影視產業的活絡。」

膝關節則表示，近年台灣電影圈重要的改編案例，以《那些年，我們一起追的女孩》為例，「以前會認為電影應該要改編經典文學，才是體面的事。也有人對九把刀的書寫有意見，認為那不是文學，只是網路小說。但其實只要你的寫作和用字遣詞能讓民眾有感覺，就是好的作品。」

鄭秉泓表示，他對社會性題材感興趣，過去許多改編基於商業考量，會選擇類型小說，但今年像是《做工的人》，接近報導文學、又偏向散文，但製作團隊在這麼多短篇中找到一個好的主軸，再用其他人物的故事去豐富他，是一個好的改編策略，能掌握原作的氣氛，又是一個獨立的作品，「期待更多社會類型的作品有機會搬上螢幕。」

(中時 )