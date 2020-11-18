新北市泰山昨天(17日)發生一起foodpanda外送員與準備靠站的公車碰撞，外送員重摔、血流滿地送醫搶救後仍不治身亡。對此，就有網友在PTT討論，究竟公車靠站時，機車騎士該怎麼躲才能保全小命，引起網友熱烈討論。

這名網友表示，先不管熊貓怎麼衝的，其實很多人遇到公車靠站，還是會選擇從右邊衝過去，因為公車如果打燈外切，想等外側車道全部禮讓是不可能的，尤其車多時，想要完成任務只能用硬切讓外側車輛知難而退。

原PO說，當公車硬切時，最外側車道的機車們就有三個選擇「1.全部急煞等公車載完客人」、「2.加速切右邊衝過去」、「3.加速切左邊違規超車」，更指出選1的人相對少，選2是機車族熱門選擇，選3則是違規熱門選擇，同時感嘆機車只能靠右邊騎「真的太難為了」。

對此，網友紛紛留言，「你的人生不差這5分鐘，當然等」、「衝過去是找死」、「我個人都1，但2真的很多」、「就是停下來啊，我開四輪也是停下來等」、「我也都1而且也不用急煞，靠近站牌又有公車就要準備了」，還有人說「一起往路邊擠，真的是熱門選項？天佑台灣...」、「出了台北市到了南部，確實看到比較多2」。

(中時新聞網)