北車商圈轉運站商場京站（興櫃2942）今18日開打周年慶，一早在高回饋率達22％促動下，不少女性族群大排長龍搶在開門瞬間搶購化妝品、運動服飾與女鞋款等，預計首日業績有望逾2億元創新紀錄。

京站周年慶前5日3，800送500，力拚全檔較去年同期增長3％；京站在周年慶前已開打一波預備慶，挹注10月營收年增21.5％，累計前10月營收仍較去年同期減少3.9％，唯法人分析，截至10月為止，台北車站、轉運站等觀光人潮減幅超過15％，以京站前10月人潮雖減，但相對客單提升而挹注第三季營收正成長。

京站指出，一早不到10點館內各入口皆湧現排隊人潮，不論是排限量新品，或是搶超低價買一送一商品，許多消費者怕相中的限量商品搶不到，頻頻在樓面奔跑，首日人潮與消費狀況出乎預期，開店1小時館內已湧進千人，運動休閒櫃位，一開店就狂銷千件，女鞋990元也是狂銷百雙。

(工商 )