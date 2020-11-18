宜蘭家庭扶助中心舉辦歲末寒冬送暖，讓縣內貧困與弱勢家庭能有溫馨、溫暖的新年，但今年卻遇到舉辦以來的最大衝擊，新冠肺炎疫情讓捐助情況不理想，僅是目標的3成，今天（18日）宜蘭家扶盼各界能伸出援手助弱勢。

宜蘭家扶預計明年1月23日，在宜蘭縣立體育館舉辦「愛即時」歲末寒冬送暖活動，對象是宜蘭家扶服務的貧困及弱勢家庭約900戶、兒童少年約1400名。「愛即時」計畫募集300萬元，且為考量家庭需求，分作年菜組與家電用品組，讓受助的弱勢可依自身需求，選擇年菜或小家電，價值均為1500元。

宜蘭家扶主任許孟爵指出，受到經濟、大環境整體影響，其實募款不如以往，但往年同期，募集目標還可以達5成，但今年目前僅3成、約90餘萬元，衝擊是以往所未見；宜蘭家扶的善款很多是來自在地商家、個人，但疫情影響收入，讓捐助情況不理想。

宜蘭家扶表示，「愛即時」希望能獲得各界支持，贊助是每單位1500元，相關訊息可電洽宜蘭家扶（03-9322591）。

(中時 )