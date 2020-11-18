呂姓腎臟病患今年8月5日入住台北榮總，隔天就恐嚇護理師「小心一點」，並作勢毆打值班醫師，又拿點滴鐵架打破值班室門窗玻璃，連續3次大鬧病房，警方到場處理，考量他洗腎、肺炎病情嚴重，並未立即逮捕法辦，但士林地檢署檢察官調查後，認定呂的行為已造成醫師、護理師心生畏懼，依違反醫療法提起公訴。

47歲呂男入住北榮腎臟科病房，8月6日晚間，不滿陳姓護理師制止他私自取用推車上的紙杯，竟告訴其他護理師，叫陳小心一點，「下次再這樣，我就要對她動手』，還會叫外面的大姊頭打陳女。

當天晚上，呂因疼痛不滿用藥遭調整，在電話中恫嚇要打醫師，隔天早上在病房遇到醫師，還作勢毆打，嚇得醫師不知道該怎麼辦。

8月7ㄖ晚間，呂希望能增加止痛藥的劑量，值班醫師回答需要主治醫師才能決定，他揪住醫師領口，嚇得醫師掙脫躲進值班室將門反鎖，呂並未因此罷手，拿點滴架敲破門窗玻璃，還撥打電話「叫小弟」到場，妨害醫師、護理師執行工作。

醫院馬上通報警方到場，但其他醫師看不慣，認為警方沒有立即將人逮捕移送法辦，還帶呂到樓下抽菸，並將這個過程po網，抨擊此舉已影響其他病患就醫權利，但警方解釋，當時詢問過院方，主治醫師認為呂有立即危險，不適合出、轉院，抽菸是為了帶離現場安撫情緒。

案經檢察官調查，傳喚當天在場的醫師、護理師，呂的行為已經造成醫師等人心生畏懼，且以強暴、脅迫方式妨害醫療人於進行業務，依法起訴，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

(中時 )