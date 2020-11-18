慶富集團總裁陳慶男遭控7年前承包海巡署28艘「巡防救難艇」購建案，涉嫌以不實發票向兆豐銀行詐貸1億4475萬元，18日陳慶男乘坐輪椅在高雄地院首度開庭，法官提問時，陳慶男否認犯行，並聲稱身體不適無法回答問題，甚至在法庭內當場吞藥緩解不適。

陳慶男先前因獵雷艦詐貸63億元遭判25年、基隆海科館詐貸3億3800萬案判7年10月，目前仍在羈押中，又遭雄檢查出，2013年慶富以37億4200萬元價格標得海巡署「巡防救難艇」購建案後，以不實零件發票向兆豐銀行詐貸1億4475萬元，將陳慶男等7人依違反銀行法、詐欺等罪起訴。

高雄地院針對巡防艇建構詐貸案首度開庭，還在押的陳慶男神情落寞坐輪椅由法警推行到庭，庭訊時法官詢問陳慶男對檢方起訴的犯罪事實有何意見，陳慶男辯稱「他沒犯罪，他不認罪」，隨後又說自己頭暈，希望等身體好一點再做詳細陳述，現在先由辯護律師代為回答。

陳慶男在庭中，不斷低著頭，並以雙手抱頭的姿勢，不斷表示「他頭很暈，現在沒辦法講」，看起來痛苦至極，隨後他從口袋裡掏出藥丸，沒有配水就當場吞下，訊後還押。陳慶男的律師表示，陳近日在獄中身體不適，頻頻頭暈，日前已經到海總檢查，但還未查出病因。

(中時 )