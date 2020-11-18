立委張廖萬堅強調，台中市有許多所學校都開始發展足球運動，運動場地更要加強！（盧金足攝）

立委張廖萬堅18日會同教育部、台中市教育局勘查西屯區文華高中、國安國小、協和國小等三校運動場地，體育署當場允諾經費補助，將先核定近3000萬經費，協助改善文華高中半戶外球場整建、國安國小足球場場地，協和國小因設計與經費調整待明年優先協助，充實台中校園運動環境，培育更多體壇好手。

張廖萬堅月初甫爭取福科國中第三期校舍規畫經費補助，擴大學習空間，今日上午以馬拉松接力賽，會同市議員林祈烽服務處代表、教育部體育署、台中市教育局等相關部會代表，接力會勘文華高中、國安國小、協和國小等三校運動場地。

張廖萬堅說，最近到許多學校辦理會勘，主要強化校園的運動設施，西屯區內有許多都會型的學校，因位處都會區，校地面積較為狹小，學童們的運動空間時常有不足的問題，在每一個場地的規畫運用希望多元使用，結合半戶外球場的設計，學童不必再擔心下雨天或太陽的曝曬，能安心進行各項體育活動。

國安國小校長陳貞蓉指出，校內足球隊成立多年，在2018至2019年連續兩年獲得全國少年盃六年級組第二名的好成績，台中市內的比賽得獎更是不計其數，因校內足球練習場也是學校操場，除足球隊每天的練習使用，還必須負擔校內學童的課堂使用，使用頻率高。

足球場也當操場雙用，足球場多處出現高低不平，土壤軟硬不一的狀況，恐造成學生們受傷隱憂，國安國小在學童與家長會的反映下，盼立委協助改善，讓足球隊的隊員們安全安心練習，再為台中奪得好成績。

「台中市有許多所學校都開始發展足球運動，運動場地更要加強！」張廖萬堅指出，如西屯的國安國小、西屯國小、協和國小、永安國小、宜寧國中、安和國中等校積極推動足球運動，比賽獲得亮眼的成績，運動環境與設備都需要獲得完善的資源，才能讓選手放心練習，盡快改善各校面臨的困境是當務之急。

教育部體育署允諾經費補助，將先核定近3000萬經費來協助改善文華高中的半戶外球場整建與國安國小的足球場場地改善，剩餘不足也將待明年優先協助，希望充實台中校園的運動環境。

教育部體育署允諾經費補助，將先核定近3000萬經費來協助改善文華高中的半戶外球場整建與國安國小的足球場場地改善。（盧金足攝）

立委張廖萬堅18日會同教育部、台中市教育局勘查西屯區文華高中、國安國小、協和國小等三校運動場地。（盧金足攝）

運動環境與設備要獲得完善的資源，讓選手放心練習，改善各校面臨的困境是當務之急！（盧金足攝）

(中時 )