CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)因辦理現金減資約24.45％，今（18）日為最後交易日，預計自明（19）日起至27日暫停交易，換發新股於30日恢復交易。公司下午亦將召開法說，說明第四季營運概況及未來展望。

同欣電近期股價於123～144元區間震盪，股價自本月初126元穩步走揚，今日開高後一度上漲1.42％至143元。惟隨後調節賣壓出籠，拖累股價由紅翻黑，午盤後下跌2.13％至138元，表現偏弱。

同欣電第三季合併營收創28.76億元新高，季增39.43％、年增50.82％，毛利率29.64％、營益率20.20％雙創近2年高點。雖因匯損致使業外虧損擴大，稅後淨利3.9億元，季增30.97％、年增近1.08倍，仍創近5年高點，每股盈餘1.8元、在股本膨脹下亦創近2年高點。

累計同欣電前三季合併營收68.91億元、年增28.95％，創同期新高。毛利率27.74％、營益率18.69％，雙創近6年同期高點。雖然匯損拖累業外顯著由盈轉虧，稅後淨利9.6億元、年增達93.86％，每股盈餘5.17元，雙創近6年同期高點。

同欣電10月自結合併營收10.63億元，月增1.26％、年增達51.75％，連4月改寫新高，主要受惠四大產品線營收均較9月成長，未受中國十一長假提前拉貨因素干擾。累計前10月合併營收79.55億元，年增達31.59％，續創同期新高。

投顧法人認為，同欣電短期股價弱勢，主要為反應匯損及混合模組的手持式超音波感測頭需求售亦情影響略降，但認為僅將影響同欣電第四季營收約2％，仍看好同欣電第四季營收可望續揚、季增個位數百分比，續創歷史新高，獲利亦可望跟進小幅成長。

(時報資訊)