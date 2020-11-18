民族音樂學研究所辦理「翱翔於安地斯山脈：玻利維亞專題音樂會」。(南藝大提供／劉秀芬台南傳真)

視覺學院應用藝術研究所「是朱雀還是鳳凰？」。(南藝大提供／劉秀芬台南傳真)師生聯展

國立台南藝術大學將於19日歡度24周年校慶，校慶活動從10月15日即開始暖身，活動一路延續到12月27日。18日晚間有南藝歌唱才藝賽決賽、藝術市集攤位，19日下午2時進行校慶典禮，歡迎社區民眾、校友一起共襄盛舉，參與校慶熱鬧活動。

南藝大今年校慶主題訂為「Star Gate 星光燦爛」，意旨南藝學子通過重重關卡，步步綻放耀眼星光。系列活動包括視覺學院應用藝術研究所「是朱雀還是鳳凰？」師生聯展，透過校徽的形象思索藝術的本質，藉由創作展出與民眾有更多交流。

動畫藝術與影像美學研究所辦理「2020動畫藝術與影像美學論壇」，匯集近年來動美所學生動畫作品放映及VR體驗，校內展出後活動將於12月移師台北空總的台灣聲響實驗室展現。

民族音樂學研究所辦理「翱翔於安地斯山脈：玻利維亞專題音樂會」，透過J.安地斯樂團的美洲音樂演出，帶給聽眾多元文化視野，一同感受美洲音樂的熱情、活力、浪漫與奧秘，帶給全校師生音樂視野無國界文化藝術。

音樂學系也透過「明日之星音樂會」活動甄選，除與同學間琴技相互切磋，也藉由演出肯定平日辛勤練習的成果，下一站將於11月23日至台中國家歌劇院演出，歡迎大家前往共襄盛舉。

藝術推廣處辦理「好厝邊。藝起來」4場系列音樂會，強化與鄰近偏鄉藝術場域的連結，以不同民族器樂組合，結合台灣經典歌謠，凝聚文化認同與創新傳統音樂的演藝中，拉近與民眾的距離；11月19日、28日尚有官田國小及新化武德殿兩場演出，歡迎民眾共享盛會。

共同教育委員會舉辦「2020刺桐音樂祭-南藝歌唱才藝大賽」；刺桐，是西拉雅平埔族的聖樹，也是南藝的校花；以此為名的音樂大型慶典，提供給才華洋溢、喜愛唱歌、有自信、敢秀、敢挑戰自我的南藝人一個展現歌喉的舞台。

決賽日期將於18日晚上18：00地點在銅鏡廣場舉辦，主辦單位更力邀已經畢業的過去刺桐大賽得主在決賽日擔任表演嘉賓，校友回娘家讓活動光彩熱鬧倍增。

另外搭配校慶創意舞蹈大賽等動態活動為典禮炒熱氣氛外，也有「班芝花劇團創作表演」年度創作展演，這些都是校內學生及同仁組隊參加，可使民眾欣賞到南藝師生同仁們有聲有色、精采絕倫的表現。

此外，18日晚間師生們在校園銅鏡廣場擺設藝術市集攤位，並善用學校特色，及前述歌唱才藝大賽，更規畫「星光燦爛STAR GATE」，以光與投影營造星空意象，加以環場音效創造星空般的聲效與立體空間之流動感，要讓全校師生與參與民眾看到截然不同且多樣的科技藝術作品。

(中時 )