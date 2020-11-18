警方發現年約50歲艾男竟為來自埃及的外籍男子，且是涉及多案的通緝犯，依法移送花蓮地檢署偵辦。（警方提供提供／羅亦晽花蓮傳真）

年約54歲的莊女被警方依藏匿犯人現行犯逮捕，移送花蓮地檢署偵辦。（警方提供提供／羅亦晽花蓮傳真）

「惡鄰」纏身！花蓮吉安一對神祕房客，出門全身包緊緊不露臉，且日夜狂敲牆壁製造噪音，嚴重影響周遭住戶作息，憤而報警處理；警方昨前往該處執行搜索，2人立即駕車逃逸，疑似慌張失措，竟直接開往派出所前，警方順利逮捕2人；其中年約50歲來自埃及的艾姓男子，竟是涉及多案的通緝犯，警方依法將他遞解歸案，同行年約54歲莊姓女子也依藏匿犯人罪嫌移送法辦。

艾男與莊女2人在吉安鄉華工六路承租一透天厝，聽到隔壁住家哪裡有聲音，就敲到哪，甚至三更半夜還會敲牆壁，周遭住戶不堪日夜敲打聲，勸導溝通後2人竟拿V8反拍錄影；警方本月初接獲通報，前往拜訪，先依違反《社會秩序維護法》，對他們開罰9千元。

警方祭出法規無效，艾與莊反而變本加厲擾民，於是組專案小組，數度前往監控蒐證；昨上午8點許，警方持搜索票前往住處搜索，2人見便衣員警駕駛偵防車出現，誤以為是仇家找上門，立即駕駛自小客車逃逸，經過警方一路追捕，2人在慌亂中疑似暈了頭，竟直接開到光華派出所前，在偵防車與派出所巡邏車前後包夾下，遭警方逮捕。

經調查，艾男自2001年申請依親居留來台後，期間涉及竊盜、侵占、妨害公務等刑案，2011年後便未辦理延長居留手續，士林地院及新北地檢等單位，2015年發布通緝；警方依法將他遞解歸案，莊女則依藏匿犯人罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

附近鄰居透露，艾與莊出門會配戴帽子、墨鏡、口罩與手套將全身包覆，問話也毫無反應，更詭譎的是，2人出門絕不露臉，就連房東也不認識他們。

(中時 )