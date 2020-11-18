李翊君將在12月5日、6日於台北國際會議中心(TICC)舉辦「2020翊如既往演唱會」，她長年投身公益，今年由於新冠肺炎疫情肆虐，讓她格外有感，「今年太難了，很多人的日子都不好過」，因此自掏腰包10萬元，邀請台北市婦女救援基金會觀賞演唱會，藉此拋磚引玉回饋社會。她表示，過去在秀場常會聽聞女性工作人員被家暴，當事人卻都隱忍下來，「要是被我當場看到有人家暴，我一定出手」。

李翊君回憶過往作秀時，兩性平權意識不彰，很多女性在家庭受到暴力對待，但為了孩子、為了維持家庭的完整性，選擇了忍受，變成暴力中隱形的角色，她舉例：「那時秀場有個造型師，天天被丈夫毆打，頂著瘀青來工作，但她能怎麼辦呢？也都是吞忍而已。」她豪氣表示，若被自己撞見，必定會出手干預，她譴責施暴者外，表示社會體系的支持同樣重要，因此希望能藉由歌聲，慰勞、溫暖婦援會的同仁與服務的對象。

「台北市婦女救援基金會」執行長杜瑛秋表示，今年疫情壓縮到所有社福團體的募款，婦援會成立的「阿嬤家─和平與女性人權館」，也因連年虧損4、500萬元而宣布休館。不僅如此，婦援會服務的個案，今年也因疫情讓生計格外辛苦，所以得知李翊君邀請他們觀賞演唱會時，直呼大受感動，也會邀服務的個案一同來觀賞。」

李翊君推崇社工與志工的服務精神，表示：「做公益很不容易，特別是面對沒有血緣關係的人，還要付出心力關心，更是了不起。」她行善不落人後，透露每做一場秀，必定會捐出一筆錢回饋社會，她希望藉由這次捐10萬元門票小小的力量，帶動其他有更有力量的人投入善行，還阿莎力表示：「任何公益活動，歡迎來找我。」

李翊君(右)接受婦援會執行長杜瑛秋致贈感謝獎狀。（艾迪昇傳播提供）

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