國家通訊傳播委員會18日召開中天新聞台換照審查，會中以7比0全數通過否決了中天新聞台換照。對此，北市議員張斯綱痛批，民進黨執政期間不再會有第四權了，因為第四權已經被殺死了。

張斯綱表示，上次九合一大選前，張天欽在促轉會內部會議討論如何整肅在野黨，至今還歷歷在目，雖然張天欽已經被迫下台許久，但看看先前行政院發言人事製圖攻擊在野黨的例子，到底還有多龐大的行政資源，正極力打壓反對的聲音。

張斯綱指出，針對中天換照，號稱超然公正、獨立行使職權的國家通訊傳播委員會，是不是也上演過當年的張天欽戲碼，將中天新聞台設定為「除垢」目標？

張斯綱表示，大家都看過那場史無前例的「聽證會」，透過直播讓我們看見了會議主持人各種無視會議規則，所謂鑑定人除了預設立場提問，針對中天律師代表提問含糊其詞，最後不知哪來的一張紙條，直接乖乖閉嘴，連戲都演不好，是要怎們讓民眾相信NCC以及這些鑑定人的公正性。

張斯綱說，爾後再民進黨執政期間不再會有第四權了，因為第四權已經被殺死了！拜託不要再用「國家通訊委員會」這個名詞了，根本就是執政黨的附隨組織，直接正名「民進黨通訊委員會」。

(中時 )