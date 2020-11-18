國家通訊傳播委員會（NCC）今實質審查中天新聞台換照案；蔡英文總統今出席中常會前，媒體喊話，「總統確定要關中天嗎？放棄言論自由了嗎？」但總統沒有回應，隨即進入會議室。

NCC今實質審查中天新聞台換照案，下午二時對外宣布，卻有媒體早一步傳出7比0作成決定不續照。而NCC後來在記者會中也宣布，駁回中天新聞台換照申請、不予換照。

蔡總統今出席中會前，面對媒體詢問相關問題，並未回應。

(中時 )