新竹市政府大幅改造頭前溪「新竹左岸」，將荒地變草原，今年再投入1460萬元優化狗狗公園，讓毛小孩們有多元又寬敞的跑跳空間。（陳育賢攝）

新竹市政府大幅改造頭前溪「新竹左岸」，將荒地變草原，今年再投入1460萬元優化狗狗公園，讓毛小孩們有多元又寬敞的跑跳空間。（陳育賢攝）

新竹市政府近年大幅改造頭前溪「新竹左岸」，將荒地變草原，今年再投入1460萬元優化狗狗公園，將占地1.16公頃的狗狗祕境區分為大小型犬區，還有26組遊戲設施讓毛小孩們有多元又寬敞的跑跳空間。

市長林智堅表示，位在頭前溪新竹左岸頭前溪橋下狗狗公園是新竹市首座寵物示範公園，優化工程是將2019年已設置完成的狗狗公園，擴大腹地並增加人犬基礎設施，預計年底完工，工程也將增設夜間照明、監視器及遊戲設施，並提供飲水、如廁功能。

環保局指出，狗狗公園優化工程特別納入台灣動物保護行政監督聯盟要求的11項改善項目，更新增多項進階需求，包括考量大小型犬活動的需求不同，分別設置大型犬公園8400平方公尺、小型犬公園3200平方公尺，加設雙層門防護設施，讓狗狗能夠各自一進一出。

另外，還有抿石子桌椅6張、遊戲設備26組、休憩棚3座、拴狗柱18座、狗便袋5座、寵物飲水設施、洗手足台、草皮區、垃圾桶、指引指標等。

完工後不僅大小狗狗都能在更大的空間玩耍，周邊也會有明確的指標和停車空間，增加狗狗公園的易達性，透過優化的設施和遊戲空間，讓飼主安心又便利，也提供毛小孩跑跳的舒適自在空間。

環保局長江盛任表示，新竹左岸是總長10公里的低碳綠帶，6年來已完善沿線運動休憩設施，滿足親子家庭、長輩、年輕朋友、在地里民的需求，狗狗公園完成後，也讓左岸的運動休憩設施更完整。

(中時 )