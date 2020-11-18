11月14日公民監督平台在高雄岡山籃籗會舉辦「反關台、反萊豬、要和平」集會活動，立法委員陳玉珍、鄭正鈐、前台北縣長周錫瑋、主播王右正及新黨台北市議員侯漢廷皆到場演說。

侯漢廷現場先指出，他在士林北投校慶時，向學生祝福明年吃不到萊克多巴胺，卻被同選區民進黨立委批評「不可以講這個」、「不要製造恐慌」。侯漢廷反問，製造恐慌的不就是當年的民進黨嗎？第二場校慶，侯再度發表不吃瘦肉精一事，立委說「好、你再繼續講沒關係」，侯漢廷諷刺道，大立委在威脅小議員囉？立委對侯說，學校本來就吃不到，黑心廠商除外。侯漢廷則表示，「如果賣學生萊克多巴胺的廠商叫黑心廠商，那麼進口萊克多巴胺的政府就是黑心政府！」博得現場滿堂彩。

侯漢廷在演講中，列舉出民進黨關於萊豬議題的十大謊言；

第一，蘇貞昌稱CODEX對萊克多巴胺的安全標準訂出後，民進黨支持台灣採取國際標準。侯漢廷打臉2012年立委投票、2013、2016直到2018年都有民進黨立委要求禁止萊豬，何來遵照國際標準？

第二，蘇貞昌說全球大多數國家開放瘦肉精美豬。侯漢廷稱全球193個國家地區，有160個國家禁止瘦肉精豬肉，蘇貞昌的大多數又是謊言！

第三，陳時中說食安會議只有一名專家反對開放。侯漢廷打臉實際上有七名專家反對、三名持保留意見，哪來的一名反對？陳時中把七當成一，是數學課在睡覺嗎？又是一個謊言。

第四，蘇貞昌說一定標示明確。侯漢廷又打臉，陳時中說標示萊劑做不到、標萊劑是歧視，蘇貞昌又在說謊。

第五，蘇貞昌說政府負起責任、做到最好。侯漢廷列舉了增列貨號一事，農委會推給衛福部食藥署、衛福部又推給財政部關務署、關務署最後又推給了衛福部和經濟部，無限迴圈，互踢皮球推卸責任。

第六，蔡英文說談判美豬會和國人溝通。侯漢廷反問，跟國會溝通了嗎？跟農民溝通了嗎？跟人民溝通了嗎？那跟誰溝通了？跟豬嗎？那民進黨自己和自己溝通就好了！

最後三點，侯漢廷則是反駁了民進黨一再「拉牛救豬」的說詞，稱「要把萊牛比萊豬是徹底謊言」。包含台人食用豬肉量高，營養午餐長照中心現況吃不到美牛，吃豬肉機率高；瘦肉精殘存在內臟比例高，而馬政府沒開放牛內臟，蔡政府卻開放豬內臟；馬政府能赴美查廠、增列貨號，蔡政府卻毫無作為；蔡政府對國際標準偷天換日透過四捨五入，瘦肉精殘留超過馬政府的49％！

侯漢廷說，這是一個充滿謊言的政黨、讓人民生活在恐懼中的政黨。並抨擊丁怡銘事件的本質，是民進黨用公權力、國家機關、開記者會栽贓造謠抹黑一個手無寸鐵的無辜店小老百姓，民進黨不吭聲的人，「能夠說是好人嗎？」侯並引用顧炎武的〈廉恥〉一文，「士大夫之無恥，是謂國恥！」批評，有無恥官員，是中華民國的國恥！

侯漢廷最後則充滿感性的說，不是為了政治鬥爭，而是為了守護食安、守護人權、守護下一代的健康，更是守護台灣的善良與是非價值。「中華民國有著最善良的人民，卻選出了最不善良的政黨」，並呼籲大家11／22站上凱道，推翻民進黨，讓人民安居樂業、找回中華民國的光榮與驕傲。

侯漢廷演說完後，現場熱情遲遲未散，主持人陳清茂鼓勵侯漢廷進入國會對付蘇貞昌，現場群眾紛紛湧到台前與侯漢廷握手拍照，侯漢廷也熱情回應。

(中時 )