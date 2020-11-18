究竟只是巧合或是冥冥中安排？本週日（15日）紐西蘭發生一起死亡車禍，一名母親開車載著14歲兒子與10歲女兒，撞上一顆樹，3人皆不幸喪生。這起車禍震撼了整個小鎮，因為2個孩子的父親、也是女駕駛的伴侶，1個月前才撞死在同一棵樹下。

綜合外媒報導，事件發生在紐西蘭南島知名景點阿卡羅阿（Araroa），警方證實，週一發生的這起車禍，43歲女子提妮（Tiny Tibble），以及14歲兒子艾希頓（Ashton-Lee Rangihuna）、10歲女兒安娜（Ana-Roimata Rangihuna），都在這場車禍中喪生。

令人震驚的是，剛好一個月前的10月15日，提妮的伴侶，也是兩名孩子的父親蘭斯·朗基胡納（Lance Rangihuna），也是開車撞上同一棵樹死亡，一個月內2次車禍，一家4口全都因撞上同棵樹而亡，相當讓人難以置信。

最悲痛的是這家人的親友，蘭斯的表弟哈米歐拉·胡里威（Hamiora Huriwai）表示，由於家族之間感情親密，讓他們實在難以承受這樣接二連三的失去。

當地警長埃里克·亨特（Eric Hunter）則表示：「這絕對是一場悲劇，整個社區都會有很多人受到影響。」而警方與受害者支持組織和其他機構，也開始動員給予這個不幸家庭的親友與社區必要支持。

(中時新聞網)