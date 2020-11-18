宜蘭縣政府籌編預算經議會通過，結合全縣10家基層農會，全額補助農民職災保險保費，今天（18日）縣府表示，從今年7月1日起全額補助後，已有146件獲得理賠，理賠金額達299萬元，呼籲農民加入職災保險，讓務農更有保障。

縣長林姿妙表示，農民每日耕作辛苦，農民屢因中暑或操作割草機受傷，為讓辛苦於田間工作的農民有所保障，縣府籌編預算並獲宜蘭縣議會的支持，7月1日起和各農會合作出資補貼每月15元保險費，全額補助農民職災保險費用。

縣府表示，農民在務農時如發生急性農藥中毒、中暑、熱痙攣或熱衰竭、遭雷擊、因機械操作受傷、高空作業摔落、養蜂作業被蜜蜂螫傷…等事故，加入農民職災保險能有更充足的給付保障。

縣府表示，全縣投保人數為5071人，占農保人數的19.8％，縣府估計7月至12月補助保費約50萬元，明年已籌編經費審議中，希望有實際從事農業，符合資格的農民到農會提出申請，以保障自身權益。

(中時 )