好市多「犯規系甜點」來了！濃郁餡料狂流 網狂嗑6顆。（圖／賴胖的吃喝玩樂小天地提供）

好市多推出姐妹系列的「迷你巧克力乳酪塔」，切開之後會流出濃郁的巧克力餡，讓網友看了暴動。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

超犯規的甜點來了！繼先前爆紅的「黃金流沙乳酪塔」，網友分享，好市多推出姐妹系列的「迷你巧克力乳酪塔」，切開之後會流出濃郁的巧克力餡，讓網友看了暴動狂喊，太邪惡了，感覺超級好吃，就算熱量爆表也可以。

網友在臉書社團《好市多商品經驗老實說》分享「迷你巧克力乳酪塔」，詢問這款甜點好吃嗎？從照片中可見，將巧克力塔切開之後，濃郁的巧克力醬如同火山爆發，緩緩流出來，超級犯規的照片曝光後，引發網友熱議。

許多網友看到「巧克力塔爆漿照」紛紛留言表示，「看起來好邪惡，好好吃」、「超好吃的！巧克力控的最愛」、「吃一個熱量爆表，我也可以」、「這個斷面....下層看起來好邪惡」、「很好吃，有爆漿的感覺」、「要去costco掃貨」、「超好吃的，我2天吃掉6顆」、「上次買過，可以買，很划算」、「有爆漿的感覺」。

不過，有網友試吃完表示，這款巧克力乳酪塔的內餡非常濃郁，口感有點呈現膏狀，甜度是黑巧克力的感覺，但派皮相對來說就很中規中矩；也有部分網友吃完覺得「有點太甜了」 ，螞蟻人可能會很喜歡，不過整體吃下來覺得有些膩。

而美食粉專「賴胖的吃喝玩樂小天地」也分享多張照片，很喜歡好市多的鹹蛋黃流沙，這次推出迷你巧克力乳酪塔手刀開箱嘗試，常溫一切開內餡就流出來，吃起來像雀巢可可巧克力，但稍微有點甜，冷凍起來吃應該也很不錯。

(中時新聞網)