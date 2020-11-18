實價揭露信義區豪宅文心信義15樓最新交易，277.72坪以5億2170萬成交，單價為225萬，不僅站穩200萬俱樂部，更刷新文心信義單價紀錄，也成為今年信義區最貴豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，文心信義位於松勇路53巷內，樓高22層，實價以來揭露共十筆，其中有六戶都是在2017年成交，之前最高交易是2018年12樓交易，達222萬，最低也要約210萬，全社區都站穩200萬身價，累計總銷已達50億。台灣房屋信義安和捷運特許加盟店店東廖德欣指出，文心信義位於信義區豪宅群的正中央，城堡型外觀，高貴但不奢華，且不管是人行或是車道進出入口都為一個大門管制，也無開放景觀空地，且全天都有保全站在門口，門禁森嚴，頗吸引低調、注重安全性和隱密性的高端企業主。

觀察2019年單價破兩百萬的交易34筆，今年實價揭露至今，台北市單價破200萬的豪宅交易為13筆，第一名為信義聯勤的18樓，260萬；排名第二的豪宅為今年剛交屋的潤泰敦峰239萬；而第三名的社區就是文心信義，以225萬刷新紀錄。張旭嵐表示，今年雖有不少台商資金回流置產潮，不過其中不少都是離台已久的台商，或是中南部的製造業老闆，因此不一定落腳台北，反而錢進台中置產，而台北超豪宅交易量，才沒有反映出這股資金浪潮。

(時報資訊)