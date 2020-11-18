中華郵政18日表示，郵政VISA金融卡結合悠遊卡功能，將可使用票證交易並具自動儲值功能，擴大支付應用範圍，預計11月24日上路。

立法院交通委員會18日審查交通部主管中華郵政股份有限公司營業預算等項，中華郵政指出，郵政VISA金融卡將結合悠遊卡功能，增加郵政金融卡的自動儲值附加功能，擴大支付應用範圍，預計11月24日開辦。

中華郵政說，與合作的電子支付平台連結郵政儲金帳戶功能，截至10月底已與街口支付、LINE Pay Money、支付連、橘子支付、歐付寶、愛金卡合作。

(工商 )