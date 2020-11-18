郵局VISA金融卡整合悠遊卡 24日上路 14:002020/11/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華郵政18日表示，郵政VISA金融卡結合悠遊卡功能，將可使用票證交易並具自動儲值功能，擴大支付應用範圍，預計11月24日上路。 立法院交通委員會18日審查交通部主管中華郵政股份有限公司營業預算等項，中華郵政指出，郵政VISA金融卡將結合悠遊卡功能，增加郵政金融卡的自動儲值附加功能，擴大支付應用範圍，預計11月24日開辦。 中華郵政說，與合作的電子支付平台連結郵政儲金帳戶功能，截至10月底已與街口支付、LINE Pay Money、支付連、橘子支付、歐付寶、愛金卡合作。 (工商 ) #中華郵政 #VISA #金融卡 #悠遊卡 #功能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市雙十公車新制 明年上路 04:102020/11/18 地方新聞 精英獲利報喜 今年已超越去年 04:102020/11/18 證券．權證 百貨周慶秋冬服飾6折起 04:102020/11/18 時尚消費 晨間廚房 冬季新品鍋燒大賞亮相 04:102020/11/18 產業．科技 萬事達卡：不出國 3成刷更多 04:102020/11/18 投資理財 王之道／蓬佩奧狂言 害台利己 09:532020/11/18 政治 國際品牌價值 旺旺集團蟬聯NO.3 04:102020/11/18 財經焦點 《國際產業》日內瓦鐘錶展 明年線上舉行 10:512020/11/18 財經 強納森喻隔離讓人人變魅影 04:102020/11/18 娛樂新聞 亞籃資格賽延期 中華隊安啦 04:102020/11/18 運動天地 生活熱門新聞 不是洗廁所？馬桶旁噴槍真實用途 網驚：誤會好多年 - 生活 「隱藏版」好市多驚見7折零售 老司機搶到口袋破洞 - 生活 一圖秒懂8大類場所 70多處地點不戴口罩就開罰 - 生活 洗碗精別再加水稀釋了 醫師曝「2後果」髒到爆 - 生活 台中捷運怎麼玩？沿線景點曝光 網一看哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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