東協等15國完成簽訂區域全面經濟夥伴協定（RCEP），未來將逐年調降關稅，三三會理事長許勝雄18日呼籲，對國際經貿大環境可能帶給台灣危機，在這樣情況下更應該團結合作克服問題，呼籲朝野全國上下要深思。

當世界各國陸續完成簽訂各項貿易協定，可能讓台灣被邊緣化。許勝雄說，各國努力簽訂關稅協定下，台灣本來是世界貿易的中心點，但現在突然間被邊緣化，對台灣本土國內投資、跟國內經濟活動，當然會受不必要的困擾。

(工商 )