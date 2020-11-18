RCEP加入無望 許勝雄籲：不團結會被邊緣化 14:002020/11/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東協等15國完成簽訂區域全面經濟夥伴協定（RCEP），未來將逐年調降關稅，三三會理事長許勝雄18日呼籲，對國際經貿大環境可能帶給台灣危機，在這樣情況下更應該團結合作克服問題，呼籲朝野全國上下要深思。 當世界各國陸續完成簽訂各項貿易協定，可能讓台灣被邊緣化。許勝雄說，各國努力簽訂關稅協定下，台灣本來是世界貿易的中心點，但現在突然間被邊緣化，對台灣本土國內投資、跟國內經濟活動，當然會受不必要的困擾。 (工商 ) #全國 #邊緣化 #簽訂 #CE #許勝雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李顯龍指 鮮少國家願加入反中聯盟 04:102020/11/18 焦點要聞 台廠免驚 財長：關稅減讓程度僅微增 04:102020/11/17 財經要聞 台電三度拿企業永續獎 今年奪6大獎創新高 11:212020/11/18 財經 自體免疫疾病患者出現3症狀時 高致死率併發症恐上身 08:552020/11/18 健康 我遭RCEP排除 馬英九：蔡總統無有效方案改善兩岸關係是最大問題 17:412020/11/17 政治 馬國養藻專家 賣調飲闖出名 04:102020/11/18 地方新聞 新聞早班車》疫苗國際採購一拖再拖 親美搞心酸的 07:132020/11/18 政治 就面對經濟被邊緣化吧 04:102020/11/17 時論廣場 繞過美國發展半導體產業 04:102020/11/18 論壇廣場 從「台灣傻事」透視兩岸關係 04:102020/11/18 兩岸藝文 財經熱門新聞 想學大陸卻吸不了外資 印度擬放鬆管制認輸 - 財經 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 500萬套牢靠這幾檔暴賺2千萬 他大驚：9成9散戶不要學 - 財經 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 - 財經 台灣有多棒你知道？謝金河爆驚人數字打臉唱衰者 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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