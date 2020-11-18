明泰科技（3380）在走過內部董事會改選，及外部大環境因疫情缺料與國際貿易戰的紛擾中，憑藉著專業與領先技術，第三季持續傳出業績成長捷報，第三季營收季增25％，年增143％至96.7億元的亮眼成績。對於未來的業績展望，明泰董事長黃文芳表示，第四季我們樂觀看待，目前訂單已經掌握到明年第一季，市場普遍的缺料情形，明泰也密切注意中。

黃文芳強調，作為5G企業專網領頭羊的明泰今年不只在台灣市場耕耘有成，也成功打入日本5G企業專網應用驗證的場域專案，提供端到端解決方案。另外，明泰也持續尋找策略夥伴提升整體產品、技術以及提供方案的競爭力，增加附加價值，提高競爭門檻。

明泰科技總經理林裕欽表示，明泰作為5G專網解決方案的先行者從2016年就積極投入端到端解決方案的研發，2018年底在台北流行音樂中心首次提供小基站協展中華電信主辦的「5G智慧展館多視角應用」，2019年與工研院在多個國內5G專案場域上都有密切合作，包含公用事業智慧能源物聯網、 三軍總醫院智慧醫療、智慧展演等。今天我們在國際市場上跨出這一步，代表我們的技術獲得國際認證。明泰科技提供從用戶端設備（UE）到終端射頻單元（RU）、基站分散單元（DU）和基站集中單元（CU），結合日本電信系統整合商的5G核心網路設備（5G core network）進行組網。這些專網的應用場域分別是在智慧製造及智慧農業方面，將進行各項5G垂直應用。

企業專網有別於公共網路，可在設定上配合每個地點的獨特需求，並依循場域的工作類型進行設置，例如用於工廠生產線的專網，能更聚焦於延遲時間及裝置連接數量的效能，而用於遠端巡檢的專網則可更注重大量傳輸資料的能力。透過專網，企業可以自行決定哪些使用者可以連線，資料也可以直接儲存於企業的裝置內，而不需流出企業外部產生不必要的風險。企業甚至可以直接購買專屬頻譜，讓專網在專屬頻譜上運行並完全獨立於電信業者的網路架構之外。

如何運用5G特性打造新生活，以及推動企業及社會的數位轉型。明泰科技積極投資發展前瞻技術，從單點式提供客戶產品到全面性包裝解決方案，協助客戶提供周延性服務，一邊試煉一邊優化產品技術，期許積極發展出各種垂直服務及產業互聯網應用，共創雙贏局面，持續作為5G專網解決方案的領導者。

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