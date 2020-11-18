近來媒體報導，有民眾在臉書自爆秀出報案三聯單，指出自己的網路銀行在一週內被神不知鬼不覺盜轉26萬元，而且身邊朋友也有一樣情形。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，最新的駭客程式已達到「化事後詐騙為主動轉帳」的境界，從入侵手機、竊取帳密、截收簡訊、關閉警示、到打包轉帳等五部曲，一氣呵成的木馬程式智慧化運作流程。

相比過去駭客入侵手機先竊取交易資料與個資後，才進行人工詐騙的行為，現在進化為連打電話詐騙的程序與成本都省了。

過去消費者一有線上交易的損失，就會認定是網銀、購物平台等廠商遭到駭客入侵的疏失。但詳細分析近期各類相關事故的根因，消費者所使用的購物終端設備如電腦、手機等遭到入侵比例日益攀高。謝昀澤認為，行動消費者的資安敏感度，將會決定購物風險度。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司經理李冠璋指出，消費者應妥善保管手機與帳密及使用合法下載的行動應用程式、不隨便破解手機進行越獄（JB或root）。

另外，消費者也要使用通過行動應用資安聯盟認證的網銀或網購APP，並將手機設定改成「不安裝未知來源的APP」等進階措施。另使用者也要學會惡意簡訊的判斷方法，例如夾帶木馬的惡意簡訊，往往是匿名發送或長久未聯繫之朋友且留意簡訊中常含有短網址或網域不明的連結，與一般正常網址有別。

(工商 )