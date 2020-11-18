新店行政園區今天舉行落成典禮。（王揚傑攝）

歷時3年工程的新店行政園區，今（18）日舉行落成典禮，新北市長侯友宜親臨主持，侯友宜到場時驚訝表示，整體媲美五星級大飯店，辦公環境堪稱市府級，所以對將進駐的機關連講3次「行政效率」，要求各單位務必提升行政效率，行政園區包括新店區公所、新店警分局、新店地政事務所、新店區戶政事務所等12個單位，新店運動中心率先於12月13日進駐試營運，其他則於明年4月起陸續進駐。

新店行政園區共有行政大樓、住宅大樓及國民運動中心各1棟，基地內設街角廣場、步行空間及公眾通道等開放空間，且運動中心屋頂有綠化大草坪，未來將有12機關進駐，大幅提升環境品質及公務機能。

新店行政園區於今年7月取得使用執照，今由侯友宜與冠德建設董事長馬志綱共同主持落成典禮，侯友宜表示，新店行政園區的落成，是新店區的大事，感謝里長們及地方賢達到場共襄盛舉。待機關陸續進駐，將為新店帶來不同發展。

侯友宜說，對土城、永和、三重及新莊等4處行政園區也會盯囑市府團隊，加緊腳步積極推動。

城鄉發展局長黃國峰表示，新店行政園區是全國第一座以公辦都市更新方式興建完成、兼具商辦、運動及生活機能的複合式園區，是都市更新的創舉。

(中時 )